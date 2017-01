“Al part es gasten les mateixes calories que en una marató”

Preparar la gestació dins l’aigua. Té 34 anys. Llevadora del SAAS, ajuda cada dilluns als Serradells les futures mares a preparar-se per al dia del part a través d’exercicis a la piscina.

Què es fa a les classes prepart a la piscina?

Seguim el mètode Aipap (condicionament integral de la pelvis a l’aigua per al part) ideat per un educador físic que és llevador, Fèlix Jimenez. És un treball enfocat al part.



Com es treballa?

Els exercicis se centren en la pelvis, músculs, tendons i lligaments, perquè pugui ser el màxim d’eficaç el dia del part. Són deu classes i es fa resistència, força, elasticitat, respiració... És canye­ro, eh, no en pla relax! [riu].



I si és cesària programada?

L’objectiu és preparar per al part natural, però l’exercici té molts beneficis. És bo que