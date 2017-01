“Per explicar contes només ens cal una bona història”

La biblioteca de la Massana acull l’activitat per a infants ‘L’hora dels pares’ Durant tot l’any pares i mares realitzaran sessions de narració oral de contes als més menuts fen realitat el projecte (www.joandeboer.cat) del dinamitzador lector català.

Expliqui’m què és l’hora dels pares?

És un projecte que pretén que els pares expliquin ells mateixos els contes a les biblioteques com fan a casa amb els seus petits però amb un públic més nombrós. Per aconseguir-ho fem un petit taller de formació. A partir d’aquí hi ha una programació al llarg de l’any a la biblioteca de la Massana on els pares explicaran els contes.



En què va consistir el taller?

No era un curs de narració oral, sinó un taller de formació per al projecte. La diferència radica en el fet que el que fem nosaltres és facilitar la feina