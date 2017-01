“Hem pintat una bici amb el periquito de l'Espanyol”

Empresari i triatleta. Té una marca de bicicletes i predica amb l’exemple 28 anys. Des d’en fa tres es dedica a la pràctica del triatló. Llicenciat en Empresarials, construeix les bicis Kanaola i té un negoci de cobrament d’impagaments.

Vostè és molt jove, què el porta a fundar una empresa de bicicletes?

Des de petit he estat sempre lligat al món de l’esport. Fa tres anys em vaig iniciar en el triatló i amb un altre soci vam pensar que podríem tirar endavant una marca de bicis.



Per què no? Com funciona l’empresa?

Tenim la seu a Andorra i fabriquem a Taiwan, on ho fa Canyon. Hem estat pioners en la personalització. La nostra idea és que cada client tingui una bici diferent.



I això?

En els triatlons ens trobem que hi ha 5.000 o 6.000 participants i hi ha moltes bicis