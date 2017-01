“El meu projecte és pintar Andorra i els seus racons”

Una vida consagrada a la pintura. Jaume Campmany és veí d’Ordino i crea des que era ben petit. Pinta a l’oli escenes de natura i urbanes i onze de les seves obres es poden veure al Bingo Star’s fins al 22 de gener

Què s’hi trobarà l’espectador?

Són onze quadres, nou d’Andorra. Hi ha paisatges com Sorteny, la vall d’Incles, però també la plaça Copríncep Benlloch d’Andorra la Vella o la plaça Major d’Ordino. Tots amb les llums que sempre he pintat: de capvespre tirant a nit.



I els altres dos?

Són paisatges del Segre. M’agrada pintar el riu a la tardor, que et dóna un reflex de les pedres, els arbres i el cel.



Per què el capvespre?

Perquè són unes hores que la gent normalment no veu perquè contempla el paisatge de dia. Pinto un dia i un moment que dura molt poc