“En escena he arribat a sentir la mare volant amb mi”

Acròbata. 34 anys, de l’Havana. Finalista a l’edició espanyola de ‘Got Talent’, ara és el protagonista d’un espectacle amb cintes a Caldea. Avui i demà fa les dues últimes funcions.

Com és sobrevolar Caldea?

Està sent fantàstic. És una experiència diferent de tot el que havia fet fins ara. Sempre he treballat sobre el terra i mai sobre l’aigua.



Ha estat un repte?

Els moviments són més lents, és diferent del terra. Però ens hi hem adaptat, és clar.



Hi ha menys risc?

Potser sí, però no penso en això. Sigui on sigui, prenem el màxim de mesures de seguretat.



Però no existeix el risc zero.

No, fa uns sis anys ho vaig comprovar quan vaig tenir un accident durant un espectacle. Va ser dur perquè vaig estar set mesos recuperant-me.



No devia ser gens