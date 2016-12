“Muntar el pessebre és tot un art, cada any és diferent”

Entre la tradició i la creativitat. Joan Ribó i Andreu Bonet feien el pessebre a casa seva i convidaven els veïns a veure’l. Enguany han decidit fer-lo plegats a l’església de Castellciutat, i ben gran, perquè en gaudeixi tothom.

És el primer cop que munten aquest pessebre; ha estat iniciativa seva?

J. R.- Ja fa uns anys que el muntem, cadascú a casa seva, i convidàvem els veïns i amics a veure’l, tal com es feia abans, tot i que al final venien sobretot els amics. Així va ser com a la parròquia ens van dir de muntar-lo a l’església, i ens va semblar una bona idea perquè així el pot gaudir molta més gent.



Ha estat difícil trobar tantes figures i elements?

J. R.- Hi ha figures de tots dos, totes de fang, i pel que fa a les