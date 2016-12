“Només és una idea però tant de bo es pogués impulsar”

Mobilitat neta i font d’energia. Autor de la més ben valorada de les 33 propostes que van participar en el concurs d’idees innovadores d’Actua. Proposa un carril bici que generi electricitat.

Proposa un carril bici elèctric. Expliqui’s.

Vaig pensar de buscar quelcom que englobés cadascun dels clústers de la Iniciativa Actua, i la bicicleta és esport i salut, la mobilitat elèctrica està agafant volada i també integra noves tecnologies, sensibilització sobre el medi ambient i llavors se’m va acudir: per què no un carril que permeti que mentre les bicicletes circulen es pugui generar electricitat?



I com funcionaria?

La idea és que quan trepitgem el terra, o quan ho fa la bici amb la roda, es genera una energia, i la idea seria intentar-la emmagatzemar i que, per exemple, pogués il·luminar amb