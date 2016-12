“Viure a Llatinoamèrica t'obliga a desestressar-te”

Formació musical per als mestres de les escoles rurals. 33 anys, d’Andorra la Vella. Des de la República Dominicana, on viu des de fa un any, ha impulsat el projecte Música Maestro, que ara busca mecenes a ‘goteo.org’.

Actualitzada 27/12/2016 a les 06:55

Què és Música Maestro?

És un projecte d’educació que vol donar formació musical a les mestres de primària de les escoles rurals de la zona de Los Guineos, a la República Dominicana.



Per què els falta formació musical als mestres d’allà?

Los Guineos és una zona rural molt marginada i empobrida on només s’hi pot accedir per una carretera de terra que està en molt males condicions. Els habitants han de gastar molt temps i diners per accedir a serveis bàsics, així que els mestres no poden desplaçar-se a la ciutat per rebre cursos. I a la carrera no els ensenyen didàctica musical.



I per què música?

Està àmpliament demostrat que la música afavoreix el desenvolupament dels nens en àrees com la parla, les matemàtiques i la psicomotricitat. A més, permet als mestres connectar amb els alumnes des d’un nou angle. Per primera vegada poden fer una activitat creativa que no implica estar asseguts en un pupitre mirant la pissarra i copiant la lliçó.



A quants mestres ensenyaran?

El curs ha estat molt ben rebut pels directors de les escoles rurals. En total s’hi han inscrit 18 mestres provinents de les quatre escoles rurals de la zona i un bon nombre d’estudiants de la carrera de magisteri.



Quants recursos es necessiten?

Hem iniciat una campanya de micromecenatge per aconseguir el mínim de 2.900 euros per dur a terme el projecte. Si sobrepassem la quantitat mínima podrem allargar el programa educatiu druant el mes vinent i fer més visites a les escoles rurals.



Quin ha de ser el resultat final?

Esperem que a final de curs les mestres siguin capaces d’incloure la música a les aules perquè tots els nens rebin estímuls musicals durant la infància i això contribueixi a donar-los una àmplia formació humana. Esperem que les motivi i sentin que el que fan és importantíssim per al desenvolupament de la zona.



Com ha anat a parar a Los Guineos?

Ja fa sis anys la meva parella i jo vam decidir deixar la nostra vida per sortir a explorar altres realitats. Vam anar a parar a Managua i hi ens hi vam instal·lar tres anys. Fa un any vam venir a la República Dominicana i em vaig implicar al Proyecto Social La Cuchilla, un projecte comunitari coordinat per la cooperant catalana Anna Maria Ollé. I d’aquí neix Música Maestro.



Com s’hi sent aquí?

Viure a Llatinoamèrica t’obliga a desestressar-te: es fa tot amb calma, sense pressa i amb bon humor. Estic aprenent molt de la cultura dominicana i m’he sentit molt ben acollida.



Tornarà algun dia?

A Andorra hi tinc la meva família i les meves arrels, per això sempre hi tinc un peu i la considero el meu “camp base”. Però no sé quan m’hi instal·laré definitivament, perquè encara li falten bastants capítols a la meva aventura!