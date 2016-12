Amb bona voluntat i energia. 68 anys. Es va iniciar en el reiki arran de la mort d’un dels fills i ara fa un mes que ofereix gratuïtament aquesta teràpia a pacients amb càncer, després de perdre, també, la filla.

Actualitzada 26/12/2016 a les 07:05

Per començar, què és el reiki?

És un mètode que va descobrir un japonès que va marxar al Tibet i va veure que a través de posar les mans damunt del cos d’algú, canalitzes l’energia de l’univers i millores la salut de la persona i la pròpia.



Quan ens posem les mans damunt d’alguna part del cos que ens fa mal, això també és reiki?

Això és reiki. Quan un nen cau, què fem? Posem la mà allà on s’ha fet mal perquè sani. Tots fem reiki constantment sense ser-ne conscients.



I com es va iniciar en aquest món?

M’hi vaig iniciar a través d’una cosa molt forta que em va passar. Vaig perdre el fill fa 28 anys i volia saber el perquè, no ho entenia. La meva filla va començar això del reiki després de la seva mort i em va fer de guia. Va ser descobrir un altre món, una experiència molt bonica i al mateix temps dolorosa, perquè treus moltes històries de dins, i quan surten, fa mal. Això ho fa el reiki, alliberar-te d’energies negatives.



I va arribar a saber per què el seu fill havia marxat?

Vaig arribar a entendre que tots tenim un principi i un final. Uns viuen cent anys, altres uns mesos, altres uns dies... Crec que venim a viure un temps determinat aquí a la Terra, i que un cop hem ensenyat el que havíem de fer, hem de marxar.



Diu que el reiki ens allibera d’energies negatives. Això és el que fa?

Sí, i ens allibera de les energies negatives que tot ésser humà tenim i ens serveix per trobar-nos. Quan et fan reiki entres en un profund estat de relaxació i benestar i, fins i tot, pots sanar certes malalties.



Per exemple?

Un mal de cap, una lumbàlgia... En el cas dels pacients amb càncer, els ajuda a alleugerir el dolor. I a part de la salut física, el reiki també ajuda l’aspecte mental i emocional.



A vostè en què la va ajudar el reiki?

Em va ajudar a trobar pau i serenitat, a entendre que estem aquí de pas i que hi ha alguna cosa més, perquè l’energia ve d’algun lloc.



I com va sorgir la idea de fer-se voluntària?

Fa dos anys i mig vaig perdre la meva filla degut a una leucèmia. Vaig viure el seu sofriment i quan va morir, em vaig plantejar fer alguna cosa amb tot el que havia après, ajudar els altres. I així va sorgir. Ho faig en honor a la meva filla.



Com va anar l’experiència?

Meravellosa, i per a les persones a les quals els ho he fet, crec que també. Quan es desperten és com si tots els mals del món s’haguessin eliminat.



Ho fa en honor a la seva filla. Amb el reiki, el dol per ella, ha estat diferent al que va fer pel seu fill?

Sí, he estat més preparada per poder-ho assumir. Això sí, ningú em treu els mals moments i trobar-la a faltar.