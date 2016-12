“Hem de conèixer i valorar els productes que tenim”

Recomanacions per perdre la por als fogons. El cuiner del restaurant Arbeletxe ha fet el curset ‘S’ha acabat el bròquil’, adreçat a homes amb poca o cap traça com a cuiners, per transmetre’ls el plaer de cuinar i el valor de menjar allò fet per un mateix.