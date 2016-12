“Mare meva com va costar fer la primera selecció!”

Va dirigir des de la banqueta un amistós per a la història. 67 anys acabats de fer. Jubilat. El 13 de novembre del 1996 era el seleccionador en el debut internacional de la selecció, contra Estònia, a l’Estadi Comunal. 1 a 6.

Com va arribar a ser el primer seleccionador d’Andorra?

Quan l’any 1996 la UEFA i la FIFA ens va admetre com a membres de ple dret, Siscu Vila, en pau descansi, em va dir: “Hauríem de fer un partit internacional i vull que siguis tu qui faci la selecció.”



I què va pensar?

Va ser una gran alegria. En un primer moment em va sobtar, tot i que jo ja tenia experiència. Havia portat alguns equips a Barcelona i aquí havia entrenat l’Sporting i la UE Engordany. Quan m’ho va oferir no dic que em caigués el món a sobre però