“Seria impossible fer a mà la còpia exacta de Meritxell”

Esculpint amb làser. Dirigeix el taller d’Olot que ha elaborat, amb la més avançada tecnologia, la rèplica mil·limètrica de la talla original de la Mare de Déu de Meritxell. La icona ja està exposada al nou cambril del Santuari

A vostè el van venir a veure del Bisbat per fer-li un encàrrec una mica especial...

Sí, el representant del copríncep, mossèn Mauri, i la directora del Museu Diocesà, Clara Arbues, van visitar les nostres instal·lacions per fer-nos una demanda poc habitual: una reproducció de la imatge romànica de Meritxell a partir de fotografies.



Quines particularitats tenia aquesta tasca?

El que fem normalment són facsímils en base a peces originals, no a imatges bidimensionals. De fet, fa només mig any no hauríem pogut complir aquest encàrrec.



No hi havia suficients mitjans?

La tecnologia no estava prou desenvolupada. Per això no hem volgut agafar