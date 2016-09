“No podia ser que la Seu no tingués equip de futbol”

Retorn a la competició. Fa dues temporades van haver de demanar la baixa federativa per falta de jugadors. Ara han reunit un equip “prou competitiu” i tornen a la lliga, a quarta catalana.

Heu pogut solucionar els problemes que us van fer deixar la competició?

La temporada 2014-2015 ens vam trobar que no teníem prou jugadors. Va coincidir que uns quants es van retirar i uns altres van anar a equips andorrans, i nosaltres vam haver de demanar la baixa federativa. Però per a aquesta temporada hem pogut reunir un grup de jugadors que s’ha implicat plenament en el projecte.



Imagino que ha estat difícil tornar a engegar, oi?

No ha estat fàcil, però, d’ençà que vam prendre la decisió de demanar la baixa, a la junta, i sobretot el president, teníem al cap que