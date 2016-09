“Penses a viure del futbol però els estudis no els deixo”

En la primera temporada de sènior, amb 19 anys, ha començat amb la titularitat a segona B. Central veloç i amb criteri, somia a guanyar-se la vida com a professional

Renovat fins al 2018. Un pas endavant?

Sí. Estic estudiant a Lleida i per a mi és còmode, ells estan contents amb mi i per compaginar-ho tot crec que és bo estar aquí.



Es veu consolidat?

Ningú assegura res, t’ho has d’anar treballant a cada entrenament i si fas una bona setmana i estàs físicament bé pots entrar. Mai no saps què passarà la setmana vinent. Estaré tot l’any entrenant amb el primer equip però tinc fitxa del filial i les coses al futbol poden canviar molt.



A segona B un se sent més futbolista?

El canvi de jugar a primera catalana