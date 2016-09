“Quan un nen es fabrica el seu propi videojoc, flipa!”

Apropar la tecnologia i la robòtica als infants. 49 anys. Director de l’aula tecnològica Loopa, tutela l’equip andorrà (Ares Rovira, 9 anys i Nil Tomàs, 11) que anirà el novembre a la final de la World Robot Olympiad a l’Índia.

Actualitzada 14/09/2016 a les 07:06

El cap de setmana l’equip andorrà va triomfar a la semifinal espanyola a Logronyo.

Sí, estan molt contents, perquè hi han estat treballant des del febrer, hi han posat moltes hores.



De què va la competició?

El robot que els nens han dissenyat, construït i programat, ha de seguir un circuit i assolir uns reptes. Enguany la temàtica gira al voltant de la gestió de deixalles.



Han fet el projecte a l’escola?

No, ho fan com a extraescolar.



La idea de fer robòtica com a extraescolar com el futbol encara costa que agafi força?

Estem començant, però encara costa. I s’ha d’agrair a Andorra Telecom que és qui patrocina la participació al campionat, perquè és bàsic que les institucions hi donin suport, si no, és difícil. No podem competir en preu amb activitats que fan els comuns.



Fora d’aquí la visió és diferent?

A la WRO, per exemple, competeixen nens de tot el món i a l’Àsia ens porten molt d’avantatge, els governs hi posen molts recursos. Però per al país és important ser a la final, per dur-hi la bandera i dir que apostem per la tecnologia.



És enginyer industrial i ara s’ha reorientat cap a la formació en robòtica als nens. Per què?

De petit havia anat a Barcelona al centre Galilei a fer invents i em va entusiasmar tant que potser per allò vaig acabar sent enginyer! I amb les meves filles, a l’escola, vaig començar com a afició a ensenyar-los a fer plaques solars i aerogeneradors perquè entenguin com funciona la tecnologia.



I ha fet el salt cap aquí.

Encara combino la feina d’enginyer amb Loopa. Però va ser arran d’un viatge que vam fer amb la família uns mesos a Amèrica del Sud que vaig decidir fer d’aquest hobbie una forma de vida.



La tecnologia, mòbils i jocs a banda, queda lluny dels nens?

Sempre han vist les matemàtiques d’una forma molt abstracta i la ciència com la física i química de l’escola. Però quan els dónes la forma de projecte de robòtica es motiven moltíssim, perquè hi veuen una sortida i una utilitat. Tradicionalment l’educació ha tractat aquestes matèries separadament i per mi és un error.



Molts pares pensen que s’ha de limitar el contacte entre els nens i la tecnologia.

Perquè sempre hem vist la robòtica com quelcom molt llunyà. Però si treballem perquè comencin a comprendre-la llavors sabran treure-li el bon profit. Quan un nen ja no juga amb un videojoc sinó que se’l fa ell mateix... flipa! I no és màgia, perquè sovint veiem la tecnologia com si fos màgia: ens arriba la llum o ens funciona el mòbil... i no ho és pas, hi ha un truc al darrere.



A partir de quina edat poden començar a remenar la robòtica?

A partir dels 6, 7 o 8 anys. Ara hi ha tantes eines i recursos que s’ha d’aprofitar. Jo ho feia amb fusta, cola i fils elèctrics, el que hi havia a l’època!