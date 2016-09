“Els filipins ja no treballen a cases, no és com fa 20 anys”

Unir la comunitat de filipins i donar a conèixer la cultura pròpia. Són els reptes del nou president de l’Associació de Filipins residents al Principat d’Andorra. Té 46 anys, en fa 18 que està a Andorra i és pastor d’una església.

Nelson Fang Ramos Nelson Fang Ramos Xavier Pujol

Actualitzada 12/09/2016 a les 22:00

És el nou representant d’una associació que fa més d’una dècada que està al país. Com ho encara?

Amb molta il·lusió. Estic encantat d’ajudar la comunitat de filipins per fer-los veure que és possible que tinguem unitat altre cop.



No hi ha unió?

Ara hi ha diversos grups de filipins aquí i des de fa uns anys s’han dividit.



Per què?

A la nostra cultura hi ha separació de visions. El que vull és reorganitzar els grups de filipins.



Hi ha uns 700 filipins i només un centenar en són membres...

Sí, però hi he parlat i tots estan disposats a unir-se i tornar amb nosaltres. Em coneixen quasi tots i potser això els ha agradat. Crec que no hi haurà cap problema.



Què fa la seva associació?

Treballar com ajudar més els filipins i com ens poden conèixer no només a través de la feina sinó de la cultura i tradicions.



Hi ha desconeixement?

No ho crec, tenim molts paisans que són molt actius. Donem a conèixer la nostra cultura treballant en cases i botigues, a través del menjar...



Però sí que hi ha diferències culturals.

Sí, la cultura és molt diferent. La manera de treballar, la manera de respectar la cultura i els superiors.



Què vol dir?

Al nostre país ens dirigim a un supervisor o director dient-li senyor. Aquí ens diuen que és per a la gent gran, que hem de dir pel nom.



El tracte és més de proximitat.

Sí, m’agrada que el teu director et tracti com un amic i no com un treballador.



Hi ha molt culte al respecte allà?

Sí, aquí per exemple a les aules els nens poden respondre de qualsevol manera als professors. Al nostre país no et pots dirigir directament al professor com si fossis a casa. Ha de ser sempre amb respecte. Allà ens ensenyen a tenir respecte combinat amb la por.



I això és bo?

És bo perquè és la nostra cultura. A casa i al col·legi és així. Per altra banda aquí si t’enfades amb algú al cap de dos minuts ja sou amics. Allà és diferent, són més rancorosos.



I els porta problemes?

La cultura dels portuguesos i dels espanyols és molt diferent. No hi ha comparació amb la forma de vida. Nosaltres estalviem més, valorem el nostre esforç, enviem diners a les nostres famílies cada mes per ajudar. Quasi tots els filipins envien diners a la família, ajudar els que ho necessiten és la nostra cultura. D’altres treballen i s’ho gasten, que també és un dret.



Quin tipus de feines desenvolupen?

Ara ja no és com 20 anys enrere, quan quasi tots treballaven a cases. Ara és el 5% i la resta treballen en botigues, restaurants, hotels...