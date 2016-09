Per gaudir dels banys termals

Actualitzada 10/09/2016 a les 06:50

L’oferta és engrescadora. Gaudir d’uns banys termals, a l’aire lliure, amb unes vistes privilegiades i... de franc. Això és el que, entre d’altres atractius, ofereix Arnedillo, petita població de la Rioja Baixa, ben situada (a 62 quilòmetres de la capital, Logronyo, i a 69 de Pamplona) i que té la germana gran, Arnedo, autoproclamada capital del calçat, a una dotzena de quilòmetres. El poble es troba seguint el curs del riu Cidacos i les aigües termals que li donen fama brollen des de diferents fonts. Molt característiques són Las Pozas, tres olles d’aigua calenta (està a uns 53 graus), també conegudes com la font dels pobres, en contrast amb el balneari –per als rics, en teoria–que s’aixeca uns cent metres més enllà i que ja era explotat a l’època romana. Les tres olles, ben condicionades per l’ajuntament, faciliten el bany calent a diferents temperatures, ideal per a la hidroteràpia, aconsellada per a la millora de la circulació de la sang. El silenci i la relaxació conviden al dolce far niente, però sense passar-se, perque un excés de descans en aigües termals pot ser contraproduent.



A banda dels banys purificadors, Arnedillo compta amb diversos camins rurals per passejar i hi ha una via verda que recupera el recorregut del ferrocarril de via estreta que unia la població amb Calahorra (una trentena de quilòmetres, amb algun túnel pel camí). A peu, en bici o a cavall és un lloc ideal per gaudir d’unes precioses vistes de la comarca. A prop del poble també es troben dos jaciments en què es poden observar petjades de dinosaures, Las Hoyas i La Mata. En el primer es poden contemplar una desena d’empremtes, probablement de carnívors, i en el segon gairebé una vintena de poc profundes, però ben conservades. Un al·licient més, especialment si el viatge es fa amb criatures.



Atenció si es vol visitar Arnedillo l’últim cap de setmana de novembre, que el poble literalment fumeja. I és que se celebra la Processó del fum, en honor a sant Andreu, en què es crema romaní, tot provocant un espès fum aromàtic.



RECOMANEM: El mirador del voltor acull un centre d’interpretació i observació d’aquesta espècie. Situat a 800 metres del poble, s’hi pot accedir en cotxe. No hi falten parelles de voltors per seguir.