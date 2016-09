El palau reial que no es jubila

Molts potser pensaran que fer una visita a Sevilla en ple estiu és de certa temeritat, perquè la calor aplomada que cau al sud d’Espanya en aquestes èpoques no és el millor company de viatge. Però si s’atreveixen a fer-hi estada, que val la pena, no dubtin a fer una aturada al Real Alcázar, per la seva espectacularitat i perquè resulta un punt ben adequat per evitar un matí les altes temperatures andaluses. Un cop a dins, anem a pams perquè aquest conjunt de palaus, que té la peculiaritat de ser el més antic d’Europa que encara està en actiu