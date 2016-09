El parc de la 'nòria' d''El tercer home'

Actualitzada 06/09/2016 a les 06:42

La nòria del Prater de Viena, la més antiga del món, és una icona cinematogràfica des que Orson Welles la va fer aparèixer en una de les escenes d’El tercer home. Vista milers de vegades pels cinèfils, tot­hom recorda l’escena en què Harry Lime, interpretat per Orson Welles, pronuncia el discurs sobre els Borja i el rellotge de cucut en un film on la Viena de la post-Segona Guerra Mundial és una més de les protagonistes. La nòria és la mateixa que sortia en aquella pel·lícula, amb les quinze góndoles que van sobreviure al conflicte bèl·lic. La sínia més antiga del món, però, va ser construïda entre el 1896 i el 1897 per l’enginyer anglès Walter Basset amb 30 góndoles. La meitat no va superar els bombardejos aliats.



Actualment, el Prater de Viena és un d’aquells parcs d’atraccions enclavats enmig d’una gran ciutat que encara manté el caliu d’altres èpoques. Més semblant al parc d’atraccions del Tibidabo que no pas a altres macroparcs com poden ser PortAventura o Eurodisney. Està a poc menys de deu minuts en metro del centre de la capital imperial i ofereix un gran nombre d’atraccions d’aquelles de tota la vida. A més d’una oferta gastronòmica per a tot tipus de butxaques, on destaquen els àpats tradicionals vienesos i austríacs. Més enllà de la famosa sínia d’El tercer home, una altra de les atraccions més conegudes és l’antiga muntanya russa.



El parc d’atraccions està reconegut com el més antic del món, data del 1895, i està situat en un espai del qual els vienesos poden gaudir des de fa 250 anys. El 7 d’abril de l’any 1786, l’emperador Josep II va obrir al pas de qualsevol ciutadà el vedat de caça del Prater. Cent deu anys després, els Habsburg van decidir construir la nòria en homenatge a un altre emperador de la saga, el kaiser Francesc Josep, en el 50è aniversari del seu regnat.



Pujar a a la sínia és obligat per a tota persona que s’apropi fins a Viena. O si més no és imprescindible anar al parc d’atraccions que obre d’octubre a març. La nòria funciona tot l’any per a gaudi de vienesos, turistes i cinèfils.



RECOMANEM: La Wiener Rathaus o plaça de l’ajuntament és un lloc habitual d’esbarjo dels vienesos. Moltes vegades acull parades amb menjar típic, a degustar amb una bona cervesa.