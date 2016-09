L'antic poble miner

Convé de tant en tant desmassificar-se, buscar raconets. És ben cert que ensopegarem amb molta gent tan ansiosa com nosaltres de trobar ja impossibles indrets no tocats pel consum turístic que devora qualsevol autenticitat. Però encara hi ha petits llocs reservats per fer-nos aquesta il·lusió. Un viatge per la costa asturiana ens depara un d’aquests miratges: San Esteban de Pravia, pintoresca localitat asturiana o, si a banda arribem en un d’aquells dies murris que ofereix el Cantàbric, potser ens sembla ser únics i haver fet una descoberta. Fals, però emocionant.

De fet, cap poble amb ànims de sobreviure pot sostreure’s al