Un llac amagat d'aigua salada

Cova del Dimoni Cova del Dimoni Meritxell Prat

Actualitzada 03/09/2016 a les 07:28

Si més enllà del sol i el gaudi de les aigües transparents que ofereix l’illa de Mallorca són dels que també els agrada anar una mica a l’aventura, aquesta és una sortida d’aquelles que cal dur anotada a l’agenda. Al litoral de la costa est de l’illa s’acumulen les cavitats a la roca formant coves impressionants. Unes de les més famoses i visitades són les coves del Drac, ara bé, avui la proposta és per una altra cova que tot i tenir unes dimensions més reduïdes i no ser tan coneguda també es mereix parar-hi atenció: la cova del Dimoni.



No cal que es moguin del mateix nucli de Porto Cristo. Té dues entrades, una de marítima i l’altra des de terra. En aquest cas optem per fer ruta a peu. Des del carrer Punta Rasa es pot agafar un petit sender que porta en direcció el mar. No hi ha un itinerari marcat així que millor si hi poden arribar acompanyats d’algú que conegui la zona a la perfecció, si bé la caminada no s’allarga més de deu minuts o un quart d’hora. Un cop s’arriba prop d’uns penya-segats, cal localitzar una petita badia rocosa i baixar per les pedres fins a l’entrada de la cova. La primera ullada a l’interior ja és espectacular: formes indescriptibles a les roques, estalagmites i estalactites i al centre un llac d’aigua salada. Cal vigilar, això sí, perquè el terra rellisca molt. L’afluència de visitants queda plasmada en les cordes que ja hi ha instal·lades i que permeten moure’s amb més o menys seguretat per l’interior. Precisament una de les cordes és la que permet descendir fins al llac. Cal estar alerta, però tot i així l’espai permet fer un bany ben diferent al que s’està acostumat. L’experiència és divertida sempre que no tinguin problemes de claustrofòbia, ja que la foscor i les característiques de l’espai poden provocar certa sensació d’ofegament. El lloc és molt freqüentat per espeleòlegs què a diferència dels simples turistes poden arribar a recórrer la totalitat de la cavitat, descobrint tots els racons i forats que ofereix més enllà dels primers metres. També els bussos són habituals de l’espai. En aquest darrer cas amb el privilegi afegit de poder-hi arribar des del mar.



RECOMANEM

Portar unes espelmes. És bona idea per il·luminar l’espai. Això sí, després és recomanable endur-se-les cap a casa per evitar que s’acumulin les deixalles sobre les roques.