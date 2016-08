Rastres de guerra i diversitat

Abans d’entrar en ple centre de Sarajevo, hi ha dos aspectes que impacten per damunt de la resta passejant per la ciutat. El primer de tot, i el que té més pes pel caràcter històric que hi ha al darrera, són els forats de bala que hi ha en algunes façanes dels carrers. Són rastres inesborrables del ter­ror de la guerra de Bòsnia entre el 1992 i 1995 que va deixar més d’un quart de milió de morts i milers de bales disparades en els carrers que ara són un concentrat de punts d’interès. En la fotografia que acompanya l’article