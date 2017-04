El Parlament avança en la reforma per a la 'desconnexió exprés'

La majoria de JxSí i la CUP modifica el reglament de la cambra perquè textos com la llei de transitorietat jurídica puguin ser aprovats en lectura única

Actualitzada 27/04/2017 a les 06:47

Redacció Barcelona

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP van fer valer ahir la majoria al Parlament de Catalunya per donar llum verd a la tramitació de la reforma del reglament de la cambra, que permetrà l’aprovació exprés de les lleis de desconnexió. La reforma incorpora la possibilitat que una proposició de llei es tramiti en lectura única, si ho acorda el ple a sol·licitud dels grups parlamentaris promotors.

Així, la llei de transitorietat jurídica, amb la qual JxSí i la CUP preveuen atorgar a Catalunya un marc jurídic propi i independent de l’estatal, es podria debatre i votar en una sola jornada, sense necessitat de fer abans un debat de totalitat ni el tràmit parlamentari convencional. La proposta va superar el debat gràcies a la majoria absoluta de les forces independentistes, que van rebutjar les esmenes a la totalitat dels grups de l’oposició.

El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, va defensar que la lectura única, que només s’aplica en projectes de llei del govern, també l’han de poder sol·licitar els grups. La diputada de la CUP Anna Gabriel va avançar que “si cal la lectura única per a la llei del referèndum, ja diem ara que sí, que estem disposats a fer-ho”.

Des de l’oposició, el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra, de Ciutadans, va acusar els independentistes de voler “anul·lar l’oposició democràtica”, de manera que es pugui “presentar una llei al matí i aprovar-la a la tarda”, una cosa que “sona a temps passats”.

La portaveu del PSC, Eva Granados, va titllar de “nyap” la reforma, perquè “torpedina el bon nom i el funcionament del Parlament”, i va advertir als sobiranistes que “el seu camí a la independència el mata l’opacitat, la desobediència i la laminació dels drets dels diputats”.

El portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, va dir que reformar el reglament sense un consens de tots els grups “tan sols ho fan els Nicolás Maduro de torn”, i va afirmar que “el totalitarisme identitari sembla que va guanyant, però sempre perd”.

Per la seva banda, el president de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, va lamentar que, per voler “enredar” l’Estat, el que fan els independentistes és “arrugar els drets de l’oposició i fer una estafa a la ciutadania”.

D’altra banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va sortir en defensa del diputat Lluís Llach arran de les polèmiques declaracions del cantautor en diferents conferències, després que el president del PPC, Xavier García Albiol, li demanés “desautoritzar” i exigir la “renúncia” a Llach. “Suposo que no està suggerint que aquest govern miri cap a un altre costat quan un funcionari o un servidor públic no faci cas de les lleis vigents”, va respondre Puigdemont.