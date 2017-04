El jutge ordena presó incondicional sense fiança per a Jordi Pujol júnior

José de la Mata acusa el primogènit de l’expresident de la Generalitat d’ocultar 30 milions des que se’l va imputar

Actualitzada 26/04/2017 a les 07:19

Redacció Barcelona

El jutge José de la Mata va decretar ahir presó incondicional sense fiança per a Jordi Pujol Ferrusola després de prendre-li declaració durant quatre hores. El jutge considera que Pujol manté estructures per ocultar i blanquejar diners fora d’Espanya i contactes amb familiars i amics per “muntar coartades”. El magistrat de l’Audiència Nacional va adoptar aquesta decisió a petició dels fiscals anticorrupció Belén Suárez i Fernando Bermejo, l’advocacia de l’Estat i l’acusació que exerceix Podem, que veien risc de destrucció de proves i de reiteració delictiva.

En l’ordre d’empresonament, el jutge imputa Pujol els delictes de blanqueig, contra la Hisenda Pública i falsedat en document mercantil, i afegeix que hi ha indicis d’un delicte de pertinença a organització criminal. Afirma que dels últims informes de la UDEF –que asseguren que des que se’l va començar a investigar el 2012 Pujol ha ocultat 30 milions– es desprèn que continua “mantenint contactes amb diferents persones, amics o membres de la seva família per orquestrar versions i muntar coartades”.

A més, Pujol “ha continuat realitzant tota classe d’activitats comptables, bancàries, contractuals i societàries, reconversió d’operacions, contractes de préstec i reconeixements de deutes” per ocultar els diners i posar-los “fora de l’abast dels tribunals”. El primogènit dels Pujol, diu el jutge, manté així “la disponibilitat d’esquemes societaris nacionals i internacionals dissenyats amb la finalitat de situar capitals fora de l’abast de la jurisdicció espanyola, així com la de blanquejar capitals fora del país i repatriar-los”.

Les possibles “relacions directes i continues amb diferents testaferros en altres països” van portar el jutge a requisar el mòbil de Pujol hores abans de comunicar-li la decisió, per evitar així que pogués fer alguna operació.

En l’acte, el jutge parla del patrimoni que els Pujol mantenien ocult a Andorra, que júnior “va coordinar” sempre “en benefici de la família”, i que els seus pares i els sis germans atribueixen a una herència de l’avi Florenci. El jutge rebutja l’argument de l’herència perquè “no s’aporta cap element que permeti contrastar la veracitat d’aquesta versió”, ni d’ell ni de “cap dels seus germans”.



TEMPESTA POLÍTICA PER UNES DECELARACIONS DE LLUÍS LLACH

El diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya Lluís Llach ha obert una nova polèmica en advertir en diferents conferències que els funcionaris que no acatin la principal llei de desconnexió amb l’Estat, la llei de transitorietat jurídica, seran “sancionats”, uns termes que no van ser assumits ni desmentits per la Generalitat. La portaveu del govern, Neus Munté, va afirmar que els funcionaris “estan obligats a complir les lleis vigents a cada moment” i en cap moment va desautoritzar Llach. Ciutadans demanarà avui formalment la compareixença al Parlament del president català, Carles Puigdemont, del vicepresident, Oriol Junqueras, de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i del mateix Llach.