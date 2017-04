Mattis visita l'Afganistan de sorpresa després de l'atac talibà

Actualitzada 25/04/2017 a les 07:15

Redacció Kabul

Dotze dies després de llançar a l’Afganistan la bomba no atòmica més potent del seu arsenal, el cap del Pentàgon, James Mattis, va viatjar al país en visita sorpresa, la primera d’un alt representant de l’administració Trump. La visita coincidia amb l’anunci de la dimissió del ministre de Defensa i el cap de les forces armades afganeses, a conseqüència de l’atac dels talibans que va causar més de 100 morts el cap de setmana passat en una base militar al nord afganès. Ahir mateix, un cotxe bomba va esclatar a l’entrada de Camp Chapman, una base de tropes i mercenaris nord-americans a la província de Jost, a l’est del país. Un portaveu militar es va limitar a dir que hi havia víctimes afganeses, sense precisar quantes, i cap de nord-americana. La visita del secretari de Defensa podria indicar que Trump està disposat a enviar més tropes a l’Afganistan. Recentment, el comandant de les forces nord-americanes a l’Afganistan, el general John Nicholson, va dir al Congrés que necessita més soldats per fer suport a l’exèrcit afganès.