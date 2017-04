La portaveu del PP a l’ajuntament de Madrid plega per “no haver vigilat prou” les activitats de qui la va succeir al capdavant de la comunitat

Aguirre dimiteix en considerar-se “enganyada i traïda” per González Esperanza Aguirre, durant la compareixença que va oferir ahir davant els mitjans de comunicació. Efe

Esperanza Aguirre va anunciar ahir la seva dimissió com a regidora i portaveu del PP a l’ajuntament de Madrid, assegurant que se sent “enganyada i traïda” per Ignacio González, qui va ser la seva mà dreta i successor a la presidència de la Comunitat de Madrid. En una breu compareixença a la seu del grup municipal del PP, Aguirre va anunciar que deixa el càrrec després de la detenció i l’ingrés a la presó, divendres, de l’expresident pel cas Lezo.

Segons va declarar, li va demanar explicacions a González quan diversos mitjans de comunicació van publicar sospites sobre les seves actuacions, i ell les hi va donar en privat “de forma exhaustiva”. La fins ahir portaveu municipal del PP va dir que després d’aquella entrevista no va vigilar “més”, i va assegurar que, encara que les informacions que apareixen en l’aute judicial no són una “prova definitiva” de la culpabilitat de l’expresident madrileny, la seva “manera” de concebre la política la porta a dimitir. “Assumeixo la responsabilitat que em cor­respon per no haver vigilat prou Ignacio González i no haver descobert abans el que ara han revelat la guàrdia civil i el jutge”, va exposar.

“Els ciutadans tenen dret a demanar que els polítics assumim tota la nostra responsabilitat amb dignitat, sense dilacions i sense excuses, i jo tinc com a norma de conducta no eludir mai les meves responsabilitats i per això presento la meva dimissió”, va concloure Aguirre, visiblement emocionada, per abandonar després la sala sense acceptar preguntes dels periodistes.

L’ex-presidenta madrilenya havia comunicat prèviament al president del govern i líder del PP, Mariano Rajoy, la decisió de dimitir en un missatge de text enviat pel mòbil, però no el va trucar per telèfon. En un breu comunicat, el PP va reconèixer la “llarga trajectòria” d’Aguirre, a la qual va qualificar com a “persona rellevant” en l’organització. En un altre comunicat, el PP de la Comunitat de Madrid va subratllar que “comparteix les raons” exposades per Aguirre per deixar el càrrec, especialment pel que fa que “havia d’haver vigilat amb major eficàcia els possibles casos de corrupció, la qual cosa ha causat dany a les institucions i al propi partit”.



“Trama criminal”

De la seva banda, l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va afirmar que, amb la dimissió d’Aguirre, es veu que el govern regional i el PP “se sostenien en una trama criminal”, a l’hora que va assegurar que “el càncer de la democràcia és la corrupció”.

El PSOE, a través de Twitter, va subratllar que Aguirre marxa després del “Tamayazo, Gürtel, Púnica i Lezo”, tot i que és “massa tard”, i que ho fa sense assumir responsabilitats ni donar cap explicació. La secretària general del PSOE a Madrid, Sara Hernández, va demanar a la presidenta de la comunitat, Cristina Cifuentes, que “investigui” la corrupció en el si de la formació perquè no creu que Aguirre no sabés res del que passava.

Des de Podem, el secretari general, Pablo Iglesias, va denunciar la “maquinària corrupta” del PP en contra els interessos dels ciutadans, mentre que el secretari general del partit a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, va dir que la dimissió d’Aguirre “no resol” la “crisi de governabilitat” ja que, en la seva opinió, “el problema no és a l’ajuntament”, sinó al govern regional i a l’Assemblea madrilenya.