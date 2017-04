L'allargada ombra de Donald Trump s'imposa a l'assemblea de l'FMI

El Fons Monetari Internacional, reunit a Washington, va accedir a rebaixar les seves crítiques habituals al proteccionisme

Actualitzada 24/04/2017 a les 07:24

Redacció Washington

L’allargada ombra del nou president nord-americà, Donald Trump, va deixar la seva empremta en l’assemblea del Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial (BM), que va culminar el cap de setmana i en la qual el primer organisme va accedir a rebaixar les seves crítiques al proteccionisme. Durant la setmana de conferències, informes i trobades, en què el Fons va revisar a l’alça les previsions de creixement globals al 3,5% anual per al 2017, la major taxa en cinc anys, la nova agenda política de Trump va copar bona part de les discussions.

I la paraula “proteccionisme” va estar en el centre de totes, amb referència directa al nacionalisme econòmic del nou president dels Estats Units, que va insistir en el lema del seu govern: Compri i contracti nord-americà.

A començament de la setmana passada, el secretari de Comerç, Wilbur Ross, va qualificar les advertències sobre els riscos del proteccionisme nord-americà d’“estupideses” i va insistir que el deure del govern és defensar les seves empreses i treballadors.

L’ambient en el si de l’FMI i el Banc Mundial revelava inquietud davant les propostes de Trump de revertir els avenços en matèria d’integració, cooperació financera i lliure comerç. “Esperem que es moguin de manera racional des de les consignes de campa­nya cap a arguments i des dels arguments a decisions que ens permetin veure on vol anar el govern nord-americà”, va indicar Michel Sapin, el ministre de Finances de França.

No obstant això, i alhora que els economistes i líders econòmics advertien sobre les possibles conseqüències de les noves propostes dels EUA, Trump signava diverses ordres executives per revisar les importacions d’acer des de la Xina i el programa de visats per a professionals estrangers d’alta formació.

Per això no va sorprendre a ningú que el comunicat final de l’FMI canviés el tradicional “rebuig a totes les formes de proteccionisme” per l’“estem treballant com el comerç pot enfortir les nostres economies”.