Actualitzada 23/04/2017 a les 07:29

L’atac talibà contra una base militar al nord de l’Afganistan perpetrat divendres passat per deu insurgents amb gairebé 150 soldats morts suposa un dels cops més durs contra l’exèrcit afganès, que el gener de l’any 2015 va prendre gairebé per complet el control de la seguretat al país asiàtic coincidint amb l’acabament de la missió de combat realitzada per l’OTAN.