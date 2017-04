Detingut a Segòvia un gihadista en recerca en l'àmbit internacional

Hakem Mohktar Abdallah està vinculat a la cèl·lula terrorista desarticulada l’abril del 2002 i havia estat posat en llibertat

Actualitzada 23/04/2017 a les 07:28

Redacció Madrid

Agents de la guàrdia civil van detenir ahir a El Espinar (Segòvia) un presumpte gihadista, de 43 anys, d’origen egipci buscat en l’àmbit internacional. Segons ha informat el ministeri de l’Interior en una nota pública, el detingut és un home de 43 anys, buscat per les autoritats egípcies per la seva presumpta pertinença a una organització terrorista.

La investigació, durant la qual s’han mantingut intercanvis d’informació amb els serveis d’in­tel·ligència egipcis i alemanys, ha permès conèixer que l’arrestat hauria residit durant un temps en altres països europeus com Alemanya, on també hauria estat sotmès a una investigació.

Segons la mateixa font, “el detingut va estar vinculat a la cèl·lula terrorista desarticulada l’abril del 2002 a Hamburg, encara que va ser posat en llibertat posteriorment”. La cèl·lula d’Hamburg està relacionada amb els atemptats de l’11 de setembre del 2001 als Estats Units d’Amèrica i, segons la investigació policial duta a terme a posteriori, estava integrada per vuit terroristes, entre els quals el considerat líder del grup, l’egipci Mohammed Atta. Partint de les disposicions recollides als acords internacionals d’extradició, el detingut va ser posat a disposició judicial ahir.

El ministeri de l’Interior va assenyalar que “una vegada més, la col·laboració internacional en l’àmbit de la lluita antiterrorista ha estat determinant per a la neutralització de potencials amenaces per a la seguretat d’Espanya i dels nostres veïns, tant europeus com mediterranis, prestant especial atenció a aquelles persones amb connexions amb residents a Espanya i procedents de tercers països”.

El presumpte gihadista, Hakem Mohktar Abdallah, no era veí d’aquest municipi ni tenia vinculació amb el mateix, només estava de pas i allotjat temporalment, segons van concretar fonts municipals hores després de la seva detenció.

De fet, aquestes fonts van advertir que no feia gaire temps que estava vivint a El Espinar, sinó que s’allotjava de manera provisional en un establiment de la localitat segoviana. L’alcaldessa d’El Espinar, Alicia Palomo, va assegurar que els veïns del municipi es troben tranquils i va agrair l’acció de la policia.



ESPANYA HA FET 21 DETENCIONS EN 15 OPERACIONS AQUEST ANY

Amb la detenció d’ahir a la localitat segoviana d’El Espinar d’Hakem Mohktar Abdallah puja a vint-i-un el nombre de persones detingudes en les quinze operacions practicades a Espanya per la seva presumpta vinculació amb el gihadisme durant el 2017, segons el ministeri de l’Interior. La pen­última operació practicada va tenir lloc el 5 d’abril a la localitat de Terrassa, on els mossos d’esquadra van detenir una jove de 19 anys acusada d’un delicte de captació i incitació per a la incorporació a l’organització terrorista islàmica Dáesh. La llista de detencions el 2017 es va obrir el 13 de gener a les ciutats de Ceuta i Figueres, on van ser detingudes 3 persones (dues a la localitat nord-africana i una a la catalana).