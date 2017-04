Actualitzada 22/04/2017 a les 07:09

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Salut, Toni Comín, i la ministra de Sanitat, Dolors Montser­rat, es van reunir ahir per proposar la Torre Agbar com a seu per a l’Agència Europea del Medicament, en cas que l’organisme, que actualment està a Londres i que l’abandonarà arran del Brexit, s’acabi ubicant a Barcelona, ciutat candidata.