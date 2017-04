L'autor del tiroteig als Camps Elisis no va donar senyals de radicalisme

Karim Cheurfi, francès de 39 anys, en va passar 14 a la presó per actes violents contra la policia, però no li van trobar vincles amb el gihadisme

Actualitzada 22/04/2017 a les 07:08

Redacció París

En els seus catorze anys a la garjola per actes violents contra la policia, l’autor de l’atemptat que dijous va costar la vida a un policia als Camps Elisis de París no havia donat cap signe de radicalització que motivés el seu seguiment, segons van revelar ahir els investigadors.

Karim Cheurfi, francès de 39 anys, abatut després de l’atac, acumulava un fitxer de casos de violència contra les forces de l’ordre que el van portar en diverses ocasions a la presó i que el van mantenir sota la lupa dels serveis d’intel·ligència. Però en cap moment es va detectar contacte amb grups gihadistes, la qual cosa feia difícil suposar l’atemptat que va cometre a la turística artèria de la capital francesa, reivindicat després per l’Estat Islàmic. De fet, durant el tiroteig, el mateix autor va deixar caure de la seva butxaca una nota manuscrita on defensava la causa d’aquest grup terrorista, contra el qual tropes franceses combaten en una coalició internacional a l’Iraq i Síria.

El fiscal de París, François Molins, la sots-direcció antiterrorista del qual dirigeix les investigacions, va assegurar que Cheurfi no figurava entre els individus fitxats per radicalisme. En els 14 anys que va estar a la presó per haver disparat l’any 2001 contra agents de l’ordre no va tenir contactes amb grups gihadistes, va indicar el fiscal.

Cheurfi, que des de l’octubre del 2014 estava en llibertat provisional, va tornar a cridar l’atenció de les autoritats a final de l’any passat quan dos testimonis van assegurar que volia comprar armes per atemptar contra policies. El gener passat va ser arrestat per aquests fets i el seu domicili va ser registrat, sense que es trobés cap element que justifiqués el manteniment en detenció. L’anàlisi de les trucades telefòniques no va permetre establir tampoc vincles amb mitjans radicals, mentre que el del seu material informàtic no va posar en relleu que consultés pàgines de contingut gihadista. Malgrat tot això, la fiscalia va obrir una recerca preliminar a causa dels antecedents.

Tampoc va justificar el seu retorn a la presó el fet que no informés la justícia francesa que entre el 15 de gener i el 15 de febrer passat havia viatjat a Algèria, una cosa a la qual l’obligava la llibertat condicional. Cheurfi va al·legar aleshores que ho va fer per casar-se i el jutge que seguia el cas va admetre l’argument, segons el fiscal.

Entre les ombres que no va aclarir Molins figura la de l’estranya reivindicació d’Estat Islàmic, en la qual identifica com a autor de l’atemptat un individu anomenat el belga, la qual cosa fa planejar el dubte de si hi havia un altre comando preparat per actuar. Més encara si es té en compte que els serveis d’intel·ligència francesos havien estat advertits pels seus homòlegs belgues de l’entrada al país d’un individu sospitós.



Ferits fora de perill

El fiscal va indicar que l’agent mort dijous, de 37 anys, va ser assassinat de dos trets al cap quan es trobava dins un furgó policial aparcat davant de l’Oficina de Turisme de Turquia a França, on estava prevista una manifestació. Cheurfi va disparar tres vegades més al vidre posterior del vehicle, abans d’intentar fugir i disparar contra altres agents. Un d’ells va ser ferit de gravetat, encara que la seva vida no corre perill, igual que la d’un altre, ferit lleument, i la d’una turista alemanya, que va rebre una bala de rebot en un peu.