Un tiroteig al centre de París deixa un policia mort i dos més de ferits

Un atacant obre foc contra una patrulla de trànsit a la cèntrica avinguda dels Camps Elisis abans de ser abatut pels agents

Redacció París

Un policia va morir i altres dos van resultar ferits ahir al vespre en un tiroteig al centre de París. Els fets van passar poc després de les nou al bulevard central dels Camps Elisis, quan un home va disparar amb un kalàixnikov contra els agents. L’atacant va ser abatut pels efectius policials.

Les autoritats investiguen els fets com un probable “acte terrorista”, i de fet la recerca ha estat encarregada a la secció antiterrorista de la fiscalia de París. El portaveu del ministeri de l’Interior, Pierre-Henri Brandet, va afirmar que l’autor del tiroteig tenia com a objectiu els agents que patrullaven per la zona. En declaracions a la cadena de televisió BFMTV, va assenyalar que l’autor va disparar “deliberadament” contra un agent que es trobava en un cotxe patrulla i que, posteriorment, va tirotejar altres companys que estaven al carrer. Segons BFMTV, l’autor dels fets, la identitat del qual no va transcendir, estava fitxat pels serveis d’intel·ligència francesos.

Concretament, l’autor de l’atemptat va aparcar el seu cotxe a l’altura d’una patrulla de policia de control del trànsit en la qual hi havia un agent mentre la resta de la brigada havia baixat, d’acord amb el portaveu. L’home va obrir foc amb un arma automàtica i va matar el policia, i tot seguit va fugir a peu. En aquell moment va començar a disparar als altres agents que patrullaven i en va ferir dos abans de ser abatut per les forces de l’ordre, va agregar. En un principi es va informar que un dels ferits va morir, però Interior ho va desmentir poc després.

L’avinguda va ser tancada al trànsit i evacuada, igual que els carrers adjacents, mentre un important dispositiu de seguretat va ser desplegat al lloc. Les autoritats van demanar a la població que no s’acostés als voltants dels Camps Elisis.

Els fets van passar a només tres dies de la primera volta de les eleccions presidencials franceses, durant la qual el govern ha desplegat uns 50.000 policies i gendarmes arreu del país. El tiroteig va coincidir precisament amb l’última compareixença televisiva de tots els candidats.