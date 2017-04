Registren OHL, Indra i PwC pel finançament del PP de Madrid

Actualitzada 21/04/2017 a les 07:20

Redacció Madrid

La guàrdia civil va entrar ahir en diverses empreses, entre les quals OHL, Indra i PricewaterhouseCoopers (PwC), per buscar informació que pogués vincular l’adjudicació de contractes públics de la Comunitat de Madrid amb un presumpte finançament irregular del PP. En el segon dia de la denominada operació Lezo, en la qual s’investiga la corrupció al Canal de Isabel II, el jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco va començar a prendre declaració als detinguts, en concret a María Fernanda Richmond, ex-directora financera de l’empresa, i Adrián Martín, exgerent. Avui interrogarà l’expresident de la comunitat Ignacio González.

El jutge va ordenar als agents entrar a la constructora OHL, la tecnològica Indra, Licuas (una constructora d’obra civil) o la consultora PwC. En el cas d’OHL, la recerca té a veure amb el contracte del tren de Móstoles a Navalcarnero, signat el 2007, i amb el possible desviament de fons al PP. A PwC, els agents van reclamar informació sobre els treballs de consultoria prestats a l’Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid, entitat que també va ser registrada. La qüestió és que el seu ex-conseller delegat Martínez Nicolás, ara detingut, està imputat a Púnica per pagar 10.000 euros a la trama després d’una suposada ordre de la conselleria de Presidència i Justícia. Els pagaments, que s’haurien fet amb diners sol·licitats a l’empresa Indra, estarien destinats a millorar la imatge en xarxes socials de diferents càrrecs autonòmics.

D’altra banda, l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre es va posar a plorar en parlar de la possible culpabilitat de González. En sortir de l’Audiència Nacional després de declarar pel cas Gürtel –assegurant que desconeixia la trama–, Aguir­re va afirmar que és un dia “molt trist” per a ella i que estava “commocionada” per la detenció de qui va ser mà dreta seva.