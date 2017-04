Detenen Ignacio González per desviar fons del Canal de Isabel II

L’expresident de la Comunitat de Madrid és arrestat juntament amb onze persones més per la seva gestió al capdavant de la companyia pública d’aigües

Redacció Madrid

L’expresident de la Comunitat de Madrid, el popular Ignacio González –successor d’Esperanza Aguirre–, va ser detingut ahir en el marc d’una operació anticor­rupció de la guàrdia civil. L’actuació policial està relacionada amb la gestió del consorci Canal de Isabel II, la companyia d’aigües que abasteix Madrid i que es considera l’empresa pública més important de la comunitat. El PP va acordar “la suspensió provisional d’afiliació” del polític.

González va ser arrestat pels presumptes delictes de malversació de fons públics, suborn, blanqueig de capitals i administració deslleial, entre d’altres. Està acusat de cobrar comissions irregulars mentre encapçalava el consorci, entre els anys 2003 i 2012, abans d’assumir la presidència de la Comunitat de Madrid. González hauria estat la figura clau d’aquesta trama corrupta.

L’operació ha estat ordenada pel jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco i l’està portant a terme la unitat central operativa de la guàrdia civil. El magistrat va citar a declarar ahir mateix com a testimonis la presidenta actual de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i el vicepresident, Ángel Garrido. Cifuentes, que al matí oferia una roda de premsa relacionada amb una qüestió de la comunitat, va dir als periodistes que col·laboraran tant com puguin amb la justícia. No va respondre, però, a cap pregunta sobre l’operació emparant-se en el secret de sumari del cas.

La investigació es basa en un possible desviament de fons de l’empresa pública Canal de Isabel II a través de la compra de companyies fraudulentes que no tenien el valor que se’ls atribuïa. En l’operació s’ha detingut, de moment, dotze persones, incloent-hi Ignacio González i el seu germà Pablo. Entre els arrestats també hi ha Edmundo Rodríguez, considerat l’home fort de González a l’Amèrica Llatina. Lourdes Cavero, la dona de l’ex-president madrileny, està sent investigada. No es descarten nous arrestos.



AGUIRRE DECLARA AVUI COM A TESTIMONI EN EL JUDICI DE 'GÜRTEL'

L’ex-presidenta madrilenya Esperanza Aguirre declararà avui com a testimoni en el judici del cas Gürtel. En concret, Aguirre haurà de respondre sobre les pràctiques de fraccionament de contractes a la Comunitat de Madrid. L’exmandatària ja va contestar el setembre de 2013, per escrit, a les preguntes de l’aleshores instructor del cas, Pablo Ruz. En aquell moment va testificar que no sabia qui era el cap de la trama, Francisco Correa, fins que es es va destapar l’afer el 2009.