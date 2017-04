Theresa May convoca eleccions anticipades per al 8 de juny vinent

La ‘premier’ britànica vol garantir un govern fort per negociar el Brexit i acusa l’oposició de boicotejar el procés

La primera ministra britànica, Theresa May, va sorprendre ahir el Regne Unit en anunciar la convocatòria d’eleccions anticipades per al 8 de juny, a fi de garantir “certesa i seguretat” de cara a les negociacions sobre el Brexit. La premier conservadora va sortir a la porta de la residència de Downing Street per comunicar la intenció de cridar els britànics a les urnes d’aquí a set setmanes, en comptes d’esgotar l’actual legislatura el maig del 2020.

May va argumentar que la decisió, totalment inesperada, l’ha pres sota l’argument que el país necessita estabilitat i un lideratge fort després de les divisions