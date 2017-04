L'OSCE diu que el referèndum no va complir els estàndards democràtics

Erdogan refusa les crítiques i assegura que s’han fet “les eleccions més democràtiques que s’han vist mai en un país europeu”

Actualitzada 18/04/2017 a les 07:15

Redacció Ankara

El referèndum constitucional que es va celebrar diumenge a Turquia no va complir els estàndards democràtics per, sobretot, “la falta d’imparcialitat” a la campanya. Així ho van afirmar ahir els observadors de l’Organització per a la Cooperació i la Seguretat a Europa (OSCE) i del Consell d’Europa. “El camp de joc no estava anivellat”, va dir la cap de la missió de l’OSCE, Tana de Zulueta. “En general el referèndum no va complir les normes del Consell d’Europa”, va advertir de la seva banda Cezar Florin Preda, líder de l’equip de l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa. Amb tot, els portaveus de la missió, que emetrà el seu informe final d’aquí a vuit setmanes, van refusar pronunciar-se sobre si el resultat de la consulta s’ha de considerar vàlid o no. “Està fora del nostre mandat dir quin podria haver estat el resultat sense els defectes observats. Això ho haurà de jutjar la història”, va dir De Zulueta, que tampoc va voler avaluar l’anunci de l’oposició d’impugnar el resultat.

De la seva banda, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va rebutjar taxativament les crítiques de l’OSCE. “Hi ha una organització anomenada OSCE que està preparant un informe per dir que el referèndum va anar d’una manera o altra. Mai farem cas dels informes que facin, que diguin el què vulguin”, va afirmar durant un discurs davant els seus seguidors a Ankara. “Aquest país ha fet les eleccions més democràtiques que s’han vist mai en un país europeu”.

D’altra banda, Erdogan van reiterar ahir la seva promesa de sotmetre a plebiscit la continuació de les negociacions per accedir a la Unió Europea (UE). “Seiem i fem un referèndum. Ho va fer el Regne Unit i ara surt de la UE, Noruega se’n va anar. O bé compleixen les promeses que han fet a Turquia o marxem”, va dir. El president turc va insistir també en l’acusació que Europa “dona suport a organitzacions terroristes” i va repetir la seva promesa de fer un referèndum, també, per a la reintroducció de la pena de mort, abolida el 2004, si no s’aprova directament al Parlament.