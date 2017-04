Erdogan guanya el referèndum i l'oposició anuncia que l'impugnarà

S’imposa la reforma de la Constitució que establiria un sistema presidencialista en substitució del model parlamentari

Actualitzada 17/04/2017 a les 07:03

Redacció Ankara

El “sí” es va imposar ahir en el referèndum constitucional de Turquia en el qual es va votar un canvi de l’actual model parlamentari a un de presidencialista, que concentraria tot el poder en mans de l’actual president, Recep Tayip Erdogan, qui es podria mantenir al càrrec fins al 2034. Amb un 98,2% escrutat, el vot favorable a la reforma aconseguia un 51,31% dels sufragis i agafava un avantatge de prop d’1,3 milions de paperetes per sobre del “no”, fet que li garantia la victòria. La participació va rondar el 84%, amb uns 55 milions de votants.

Amb tot, des de l’oposició no es va reconèixer el resultat i van anunciar que l’impugnarien, demanant el recompte de dos terços dels vots. De fet, el vicepresident del principal partit de l’oposició va alertar que s’havien comès il·legalitats amb paperetes que no portaven segell durant la jornada electoral. L’oposició i els observadors internacionals van criticar que el referèndum s’hagi celebrat sota l’estat d’emergència que es va instaurar després del cop d’Estat del juliol passat. Una situació que ha comportat una purga dels crítics amb Erdogan.

La jornada de votació va transcórrer majoritàriament en calma, amb unes grans mesures de seguretat, que no van poder evitar, però, alguns incidents aïllats. Gairebé mig milió de membres de diversos cossos de seguretat es van desplegar després que Estat Islàmic havia cridat a atacar durant el dia d’ahir. D’altra banda el grup armat kurd PKK també va perpetrar un atac contra un comboi del partit governamental AKP a la província de Van la nit anterior al referèndum, matant un dels escortes. D’altra banda, al poble de la província de Diyarbakir, a la regió sud-oriental del país, de majoria kurda, dues persones van morir i dues van resultar ferides durant una discussió en un col·legi electoral que va acabar amb un tiroteig.

Erdogan considerava necessària la reforma per aconseguir més estabilitat i garantir un millor creixement econòmic i més seguretat. Els seus opositors, en canvi, la rebutgen perquè suposarà major concentració de poder.