Un atemptat contra un comboi de refugiats causa més de 100 morts

Un cotxe bomba esclata prop de la caravana de vehicles i provoca una matança contra refugiats siris que vivien setiats

Actualitzada 16/04/2017 a les 07:06

Redacció Andorra la Vella

La defensa civil Síria va assegurar que va recuperar més de 100 cadàvers del lloc on es va produir l’explosió d’un cotxe bomba als afores de la ciutat d’Alep, on es trobaven uns 5.000 refugiats dels pobles xiïtes de Fua Ikefraya. Els cascos blancs van informar que haurien atès més de 50 ferits. L’explosió del cotxe bomba es va produir a la zona d’al-Raixidín, on les víctimes estaven esperant a ser traslladades al seu destí final, en el marc d’un acord d’evacuació entre el govern de Damasc i l’oposició. L’explosió va tenir lloc al costat del comboi dels refugiats, que estava format per 75 autobusos i 20 ambulàncies.

L’agència de notícies oficial síria, SANA, va informar que desenes de civils havien mort, molts altres havien resultat ferits, i la majoria eren dones i nens. Les informacions apunten que el cotxe bomba s’hauria introduït a la zona amb l’excusa de portar ajuda humanitària. Els habitants de Fua i Kefraya, així com un altre grup de més de 2.000 refugiats més procedents de la població sota control rebel, de Madaya, van ser evacuats en virtut d’un acord arribat el passat mes de març entre el grup xiïta libanès d’Hezbol·là i Iran, aliats del govern de Damasc i la facció síria Exèrcit de la Conquesta, que compta amb el suport de Qatar. En aquest pacte també estava estipulada l’evacuació de combatents rebels i les seves famílies de les localitats de Madaya i al-Zabadani, als afores de la capital Síria. Per ara, cap grup ha reivindicat l’atemptat, però tot sembla indicar que els objectius reals eren els refugiats xiïtes, tot i que tampoc es descarta que siguin els insurgents que els custodiaven a al- Raixidín.

El grup Alliberament del Llevant (exfilial síria d’al-Qaida) va difondre informació i fotografies de l’explosió i va responsabilitzar de l’atac Hezbol·là. Segons un breu comunicat, el cotxe bomba estava carregat amb metralla i explosius i va ser detonat “de manera voluntària” per un membre de la milícia libanesa que va fugir ràpidament.

També detallava que la majoria de les víctimes eren “revolucionaris”, tot fent referència als combatents insurgents i treballadors de les organitzacions humanitàries. Ni l’Observatori ni altres fonts van confirmar, però, aquesta informació.

Nacions Unides ha intentat portar l’ajuda humanitària a les poblacions assetjades però amb prou feines ha aconseguit enviar alguns pocs combois amb menjar i medicaments des del 2015. Es calcula que prop de 600.000 persones viuen setiades per tropes enemigues i 5 milions més, en zones de difícil accés.