Noves fotos revelen que Pyongyang està “a punt” per a un assaig nuclear

Diverses imatges preses per satèl·lit demostren que hi ha activitat “persistent” a la base de Punggye-ri

Actualitzada 15/04/2017 a les 07:02

Redacció Seül

Fotos realitzades per satèl·lit mostren que la base nuclear nord-coreana estaria “preparada i a punt” per a un nou test, va dir dijous un portal especialitzat en Corea del Nord, una cosa que de produir-se incrementaria encara més la tensió a la península.

Les imatges, obtingudes dimecres i analitzades per la web 38North, mostren que a la base de Punggye-ri hi ha “persistent activitat al portal nord –on es van fer les últimes proves nord-coreanes– nova activitat a la zona administrativa principal i personal congregat al centre de comandament de les instal·lacions”. L’anàlisi indica que el volum d’aigua que s’ha estat drenant per mantenir sec el túnel de la galeria nord s’ha reduït els últims deu dies. Tampoc s’aprecien canvis a les muntanyes de residu mineral, per la qual cosa el procés d’excavació estaria ja acabat a la base situada al comtat de Kilju, al nord-est del país.

Els experts porten setmanes alertant de la contínua activitat a Punggye-ri, i temen que Corea del Nord pugui dur aviat a terme la seva sisena prova nuclear, especialment per la proximitat d’importants efemèrides per al règim. Pyongyang celebra aquests dies els cinc anys al poder de Kim Jong-un, i avui festeja amb magnificència el 105è aniversari del fundador del país i avi de l’actual líder, Kim Il-sung. A més, el dia 25 es compleixen els 85 anys de l’Exèrcit Popular.

Els festejos coincideixen amb un moment d’increment de la tensió a la zona després que els EUA responguessin als últims llançaments de míssils de Corea del Nord amb l’enviament d’un portaavions nuclear a la península. Després de l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha dit que canviarà l’estratègia per acabar amb el programa d’armes nord-coreà.

A això cal sumar-hi la seva recent ofensiva amb míssils de creuer sobre una base aèria siriana, maniobra que aparentment pretén enviar un missatge d’advertiment a Pyongyang, i les al·lusions de Washington que ha estudiat la possibilitat de realitzar un atac preventiu sobre Corea del Nord. Trump va demanar dimecres per telèfon al seu homòleg xinès, Xi Jinping, que Pequín, com a principal soci de Pyongyang, augmenti la pressió sobre el règim per evitar decisions més contundents.



Acostament a l’OTAN

En un altre ordre de coses, el president nord-americà va reafirmar dimecres el compromís del seu país amb l’OTAN, en rebre a la Casa Blanca el seu secretari general, Jens Stoltenberg, i es va desdir de les fortes crítiques a l’Aliança fetes durant la campanya electoral. “Vaig dir que l’OTAN era obsoleta. Ja no és obsoleta”, va indicar Trump al costat d’Stoltenberg després de la trobada.