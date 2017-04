Moscou i Washington acosten posicions respecte a Síria

Actualitzada 13/04/2017 a les 06:53

Redacció Moscou

Rússia i els Estats Units van mirar de rebaixar ahir la tensió dels dar­rers dies respecte a la situació a Síria amb una trobada a Moscou entre el secretari d’Estat nord-americà, Rex Tillerson, i el seu homòleg rus, Serguei Lavrov. Posteriorment, el president Putin va rebre Tillerson al Kremlin.

Tots dos països van arribar a un punt en comú: es van comprometre a no interferir en la política interna siriana, excepte per combatre Estat Islàmic, un objectiu compartit. Tillerson va advocar per “posar fi a la permanent degradació de les nostres relacions. Dos grans potències nuclears no poden tenir tan mala relació”, va lamentar. Lavrov, al seu torn, va expressar la disposició de Putin a reprendre la cooperació militar a Síria, sempre que els Estats Units confirmin que l’objectiu comú és la lluita contra els grups terroristes.