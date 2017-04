Detingut un islamista per l'atac contra l'autobús del Dortmund

La Fiscalia afirma que va ser un acte “terrorista”, i que els explosius tenien capacitat de fer més mal

Actualitzada 13/04/2017 a les 06:52

Redacció Dortmund

La policia alemanya va detenir ahir de forma temporal un islamista per l’atac amb explosius de dimarts contra l’autobús de l’equip Borussia Dortmund, en què va resultar ferit el jugador Marc Bartra. La portaveu de la Fiscalia Federal, Frauke Köhler, va informar ahir que es van registrar els habitatges de dues persones de l’“espectre islamista” i que una va ser arrestada, tot i que encara no s’havia decidit si es demanarà l’ingrés a presó preventiva.

Pel tipus d’atac, els investigadors assumeixen que es tracta d’un atemptat amb “rerefons ter­rorista”, però Köhler va insistir que “els motius concrets no estan clars encara”. Els diaris Express i Kölner Stadt-Anzeiger van publicar que els sospitosos són un iraquià de 25 anys i un alemany de 28, tots dos afins a Estat Islàmic, uns detalls que no han estat confirmats oficialment.

La línia d’investigació gihadista se sosté, principalment, per la troballa, prop d’on es van produir les explosions, de tres textos idèntics que apunten a “un possible rerefons islamista”, va indicar Köhler, encara que els investigadors segueixen treballant en determinar la seva autenticitat. Els missatges, “en el nom d’Al·là, el clement, el misericordiós”, denuncien que la canceller alema-nya, Angela Merkel, manté la seva col·laboració en la coalició contra Estat Islàmic malgrat que “dotze infidels van ser morts pels nostres beneïts germans”, en relació a l’atemptat amb camió de desembre al centre de Berlín.

“Des de ja”, amenaça el text publicat íntegrament pel diari Süddeutsche Zeitung, “tots els actors, cantants, esportistes i famosos infidels a Alemanya i en altres nacions de la croada figuren en la llista d’objectius de l’Estat Islàmic” si Berlín no retira els seus caces de reconeixement de Síria i no es tanca la base aèria nord-americana a Ramstein, al sud-oest d’Alemanya.

Köhler va explicar que un grup d’extrema esquerra també havia reivindicat l’atac a Internet, però va reconèixer que els investigadors tenen “dubtes considerables” sobre l’autenticitat d’aquest missatge. A més, va destacar que l’atemptat podria haver tingut conseqüències molt més greus, doncs el radi d’abast dels explosius va ser de més de cent metres i els artefactes contenien trossos de metall, un dels quals es va incrustar al reposacaps d’un dels seients de l’autobús.



Vigilància en actes públics

El responsable d’Interior de l’estat federat de Renània del Nord-Westfàlia, Ralf Jäger, va assegurar que les forces de seguretat vigilen “cada acte públic” per la “situació especial” que es viu a la regió després dels fets. Merkel va titllar el succeït d’“acte repugnant”, i va prometre que les autoritats faran “tot el possible” per esclarir-lo “com abans millor”.