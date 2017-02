El consell ciutadà de Podem dona a Iglesias el control absolut del partit

El secretari general del partit s’imposa de manera indiscutible a Iñigo Errejon, que podria deixar de ser el secretari polític de la formació

Actualitzada 13/02/2017 a les 07:22

Redacció Madrid

Els inscrits de Podem van deixar clar i de manera inequívoca les seves preferències: li han donat a Pablo Iglesias el control absolut del partit, amb una majoria absoluta al consell ciutadà –37 dels 62 membres escollits–, i han donat suport al projecte polític i l’estructura organitzativa que proposava. La victòria indiscutible del secretari general de Podem té tanta importància com la derrota d'Íñigo Errejón, que queda en una posició feble i tindrà moltes dificultats perquè triomfi el seu criteri en algunes decisions.

“Unitat, unitat!”, va ser el clam que els militants van traslladar aquest cap de setmana als dirigents de Podem i que va fer seu Iglesias només conèixer el resultat de les votacions, que el renoven com a secretari general amb gairebé el 90% dels vots. Ell es va comprometre a complir aquesta ordre. “Unitat i humilitat”, va proclamar després d’emfasitzar que el Podem que surt de Vistalegre II és un Podem fort i unit.

A partir d’ara, serà el consell ciutadà, amb majoria pablista, el que haurà de triar la nova executiva del partit, en què fins ara Errejón era el secretari polític, el número dos. Posició que podria perdre ja que el model organitzatiu d’Iglesias –el que ha guanyat– no especificava les secretaries en què s’organitzarà el partit en aquesta nova etapa.

Els resultats de les votacions llancen també altres conclusions. Pablo Iglesias era el número 1 de la seva llista i ha mesurat així els seus suports directament amb Íñigo Errejón, que encapçalava una altra candidatura, superant-lo amb escreix en punts. Però, a més, Errejón va ser superat també pel secretari d’organització, Pablo Echenique, que es converteix de facto en el segon de Podem amb un 48,49% del suport. Entre els deu primers llocs en el consell ciutadà hi ha només dos errejonistes: el mateix Errejón i la portaveu de l’ajuntament de Madrid, Rita Maestre.

Potser els errejonistes busquin consol pensant que els cinc milions de vots que Podem té al dar­rere no estan representats ni de bon tros en els inscrits de la formació a domicili, però el resultat que val és aquest. La militància ha parlat i ho ha fet batent rècords de participació: van votar més de 155.000 persones dels prop de 455.000 inscrits.



