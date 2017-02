El president elegeix Fernando Martínez-Maillo per al càrrec de coordinador general i responsable electoral i d’organització, i ratifica els quatre vicesecretaris

Rajoy manté Cospedal com a secretària general de la formació Cospedal va ser ovacionada en el moment que es va anunciar que repetia en el càrrec. Efe

Actualitzada 12/02/2017 a les 07:26

Agències Andorra la Vella

El líder del PP, Mariano Rajoy, va decidir mantenir María Dolores de Cospedal com a secretària general del partit, segons va anunciar ahir en el divuitè congrés nacional del partit, en el qual va anunciar el nou comitè executiu. Quan va dir el nom de Cospedal, el plenari del congrés va ovacionar la secretària general, que es va posar dempeus per agrair l’aplaudiment i no podia contenir l’emoció.

D’altra banda, Rajoy va informar que a partir d’ara Fernando Martínez-Maillo ocuparà el càr­rec de coordinador general i responsable electoral i d’organització. A més, va confirmar que Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado i Andrea Levy seguiran com a vicesecretaris. “Són els que hi havia, no els he canviat. Ho han fet bé i en aquesta vida es canvia el que no funciona, el que funciona, no”, va subratllar el president espanyol. En concret, Arenas continuarà sent el responsable de política autonòmica i local. Maroto repetirà com a vicesecretari de política social, Pablo Casado com a responsable de comunicació, i Andre Levy seguirà al càrrec de l’àrea d’estudis i programes. Amb això, va dir Rajoy, es busca “harmonitzar experiència amb novetat”, encara que sempre amb un “llistó alt en capacitat”.

Per un altre costat, el president va instar els comandaments regionals i provincials que celebrin els seus respectius congressos de renovació abans de l’estiu amb l’objectiu que comencin a preparar les eleccions autonòmiques i municipals del maig del 2019.

En un altre context, la formació morada de Podem va celebrar ahir la seva segona assemblea ciutadana de l’Estat al Palau de Vistalegre de Madrid, en la qual haurà d’elegir el seu nou secretari general. L’actual líder del partit, Pablo Iglesias, va anunciar que si no guanya la seva candidatura ni projecte dimitirà de la direcció. A més, va demanar repetir en el càrrec, però acompanyat de tot el seu equip.

En la pugna també es presenten Iñigo Errejón i l’advocat Juan Moreno Yagüe.

En total unes 455.000 persones estaven cridades a les urnes per escollir la nova directiva de Podem. Malgrat que les votacions es van realitzar ahir no serà fins avui a les vuit del vespre que es coneixeran els resultats.