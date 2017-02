Fillon demana que s'anul·li la causa perquè vulnera “drets fonamentals”

Els lletrats del candidat creuen que la Fiscalia Nacional Financera no és la instància competent per portar el cas

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:55

Redacció París

Els advocats del candidat conservador a la presidència francesa, François Fillon, i de la seva esposa Penelope, van demanar ahir que s’anul·li la causa per corrupció contra l’ex-primer ministre en considerar que “viola els seus drets fonamentals”.

“Hem demanat a la Fiscalia Nacional Financera que abandoni la investigació”, va indicar l’advocat de Fillon, Antonin Lévy, en una roda de premsa. El lletrat va assenyalar que aquesta instància judicial –creada a iniciativa del president, François Hollande, després de l’aparició del primer cas de corrupció al seu govern per dedicar-se de forma específica a aquests delictes–, no és competent per investigar les tasques d’un parlamentari en l’exercici de les seves funcions.

La Fiscalia Financera investiga les possibles irregularitats en la suposada feina fictícia que durant anys van exercir l’esposa i dos dels fills de Fillon com a assistents parlamentaris seus, revelades pels mitjans de comunicació, i que han fet caure a les enquestes el candidat conservador. Els advocats de Fillon van insistir que el delicte de desviament de fons “no pot ser retret a un parlamentari per l’exercici de les seves funcions”. En aquest sentit, “hauria de ser la mesa de l’Assemblea Nacional la que ho investigués”, va dir Pierre Cornut-Gentille, un altre dels lletrats.

A més, els advocats van asse-nyalar que la investigació interfereix en les eleccions presidencials franceses, la primera volta de les quals se celebrarà a l’abril vinent, la qual cosa, al seu entendre, trenca el principi de la separació de poders. “Aquest procés està desnaturalitzant una cita essencial per als francesos, clau en les nostres institucions”, va dir Lévy.

D’altra banda, l’advocat va denunciar les “constants filtracions” a la premsa d’elements d’una instrucció sota secret de sumari, i que estan “convertint un procés jurídic en mediàtic”. Així, va indicar que “totes les filtracions van contra el meu client, en cap cas es filtra quan col·labora amb la justícia o quan la senyora Fillon demostra que va treballar per al seu marit”, va indicar. La naturalesa de les filtracions els fan “dubtar de la imparcialitat dels investigadors”, per la qual cosa van anunciar que presentaran una denúncia sobre les mateixes.



UN MUR DE VIDRE ANTIBALES PROTEGIRÀ LA TORRE EIFELL

Les autoritats de París instal·laran entorn de la Torre Eiffel un perímetre de panells de vidre de 2,5 metres d’alçada, i amb material antibales, per reforçar la seguretat de l’emblemàtic monument, un dels més vigilats de França. La zona ja disposa d’una àrea provisional de seguretat des de l’Eurocopa de futbol del 2016, però la intenció ara és convertir-la en definitiva i millorar la seva estètica. El president de la Societat d’Explotació de la Torre Eiffel, Bernard Gaudillère, va revelar aquests plans en una reunió amb l’ajuntament, segons Le Parisien. Es calcula que la paret antibales costi al voltant de 20 milions d’euros. Les autoritats preveuen també reorganitzar tota la circulació de la zona, per reforçar el perímetre de seguretat.