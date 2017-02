El fiscal ratifica la petició de 10 anys d'inhabilitació per a Mas

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:54

Redacció Barcelona

El fiscal del judici del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, va ratificar ahir les penes d’inhabilitació que demana per a l’expresident de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau. El fiscal eleva així a definitiva la petició de deu anys d’inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau per desobediència i prevaricació. Per la seva banda, l’acusació popular va retirar el delicte de malversació de fons públics, que el tribunal no va acceptar, i va mantenir els 10 anys d’inhabilitació per a cadascun dels acusats. Les defenses de Mas, Ortega i Rigau van ratificar la petició d’absolució. El judici finalitzarà avui.

En un altre ordre de coses, el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona ha admès a tràmit la denúncia presentada per un particular contra l’exsenador i jutge Santi Vidal pel delicte de revelació de secrets i delicte informàtic. Cal recordar que Vidal va declarar en diverses conferències que la Generalitat havia obtingut les dades fiscals dels catalans de manera il·legal.