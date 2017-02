Trump veu politització de la justícia en la suspensió del vet migratori

El president nord-americà considera que “fins i tot un mal estudiant d’institut” entendria la legalitat de la polèmica mesura

Actualitzada 09/02/2017 a les 06:47

Redacció Washington

“Fins i tot un mal estudiant d’institut ho entendria.” Amb aquesta sentència, el president dels Estats Units, Donald Trump, va defensar ahir la legalitat del vet migratori contra tots els refugiats i els ciutadans de set països de majoria musulmana, suspès temporalment en espera de la decisió d’una cort d’apel·lacions.

Trump va insinuar que la justícia del país està polititzada. “No vull dir que una cort estigui esbiaixada, però els tribunals semblen ser molt polítics”, va afirmar durant un discurs davant una conferència de caps de policia i oficials de les forces de l’ordre. “La nostra seguretat està en risc avui”, va advertir sobre la suspensió del vet, vigent des de divendres passat per ordre d’un jutge federal. Tres magistrats del tribunal d’apel·lacions del novè circuit, amb seu a San Francisco, estudien la petició del govern de restituir l’ordre de Trump.

Durant el discurs, el president va llegir fins i tot parts d’una llei migratòria que considera que dona suport completament a la seva decisió, ordenada el 27 de gener passat per suspendre temporalment el programa d’acolliment de refugiats dels Estats Units i anul·lar l’emissió de visats per a ciutadans de Líbia, Sudan, Somàlia, Síria, Iraq, Iran i el Iemen.

Segons Trump, fins i tot qui hagi estat “un mal estudiant en secundària” pot entendre la legalitat de la mesura. Així mateix, va recordar que la “seguretat” va ser “una de les raons més fortes” del seu triomf a les eleccions presidencials del novembre passat. “He après molt les últimes dues setmanes i el terrorisme és una amenaça molt més gran del que la gent del nostre país creu”, va assenyalar.

D’altra banda, Trump va assegurar que el mur que ha promès construir a la frontera amb Mèxic “està sent dissenyat ara mateix”, i va detallar que serà “de molta ajuda” per garantir la seguretat del país. “A diferència del que alguns van pensar, no estava fent broma durant la campanya electoral”, va indicar. “Jo no bromejo sobre coses així”, hi va afegir. “No, tindrem un mur. Serà un gran mur i farà molt, serà de molta ajuda”, va insistir el president. “Preguntin a Israel sobre murs. Els murs funcionen? Funcionen si es fan com cal. Preguntin a Israel”, va insistir.



TRUMP PROMET A RAJOY UNA "COL·LABORACIÓ ESTRETA"

Donald Trump va prometre ahir mantenir una “cooperació estreta” amb el govern espanyol i va demanar, com ha fet amb altres líders europeus, que Espanya “comparteixi la càrrega de la despesa en defensa” a l’OTAN, segons va informar la Casa Blanca en un comunicat. Trump i Mariano Rajoy van mantenir dimarts a la nit una conversa telefònica de quinze minuts, el seu primer contacte des de l’arribada al poder del nord-americà. Segons la Moncloa, durant la conversa Rajoy va assegurar que Espanya “està en les millors condicions per ser un interlocutor dels EUA a Europa, l’Amèrica llatina i també al nord de l’Àfrica i l’Orient Mitjà”. El PSOE va acusar ahir Rajoy d’oferir-se com a “majordom” de Trump.