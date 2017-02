Homs va garantir a la Generalitat que no era il·legal mantenir el 9-N un cop suspès pel TC

Actualitzada 09/02/2017 a les 06:49

Redacció Barcelona

L’ex-conseller català de Presidència Francesc Homs va reconèixer ahir que va assegurar al govern que no era il·legal mantenir el 9-N després de la suspensió del Constitucional perquè l’Alt Tribunal no va aclarir l’abast de la prohibició ni l’executiu central va voler ser “més precís” quan va impugnar la consulta. Homs va declarar com a testimoni, a proposta de les defenses, en el judici al TSJC contra l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per mantenir la consulta independentista després que el TC la suspengués.

En resposta a Xavier Melero, advocat de Mas, Homs va afirmar que, després de conèixer l’opinió dels serveis jurídics de la Generalitat, va informar al govern que “a més de no incomplir la llei ni cometre cap irregularitat, tampoc incorria en cap tipus penal” si mantenia la votació. L’exconseller va precisar que no va ser un “mer transmissor” del dictamen dels serveis jurídics de l’executiu català, dels quals era responsable com a conseller de Presidència, sinó que va assumir plenament el seu criteri. “Jo vaig configurar la decisió final”, va afirmar.

En una de les principals línies esgrimides per les defenses, Homs va sostenir que no creia que el govern cometés “cap irregularitat” en mantenir el procés participatiu perquè el TC va desoir la petició del govern de Mariano Rajoy que advertís expressament la Generalitat de les conseqüències de seguir endavant amb la consulta.