Sarkozy serà jutjat pel finançament irregular de la campanya de 2012

L’acusació veu indicis que l’expresident va destinar 42,8 milions a la cursa electoral, quan el límit legal era de 22,5 milions

Actualitzada 08/02/2017 a les 06:47

Redacció París

L’ex-president francès Nicolas Sarkozy s’asseurà al banc dels acusats pel presumpte finançament irregular de la campanya a les presidencials de 2012. L’anomenat cas Bygmalion, una suposada trama de falsificació de factures per ocultar despeses de campanya i burlar així els límits legals, es converteix en el primer dels fronts judicials oberts contra Sarkozy que el portarà a tribunals.

El Tribunal Correccional de París el jutjarà al costat d’altres 13 acusats tret que prosperi el recurs que van anunciar ahir els lletrats de l’expresident contra la decisió presa divendres per un dels instructors del cas, que va determinar que hi ha prou indicis perquè Sarkozy sigui processat. L’exmandatari s’enfronta a una pena de fins a un any de presó i 3.750 euros de multa.

L’acusació creu que l’expresident, que el 2012 optava a la reelecció, es va gastar almenys 42,8 milions d’euros enfront dels 22,5 milions autoritzats. Per ocultar-ho, es va tramar una xarxa de falsificació de factures i documents a través de l’agència de comunicació Bygmalion, treta a la llum pel setmanari Le Point, i que va motivar l’obertura d’una investigació judicial el 2014. El president va ser alertat del ritme desmesurat de les despeses però no va reduir-les, segons l’acusació.

Els comptes d’aquella campa-nya van ser invalidats al juliol del 2013 pel Consell Constitucional, encarregat de revisar-los, la qual cosa va provocar que Sarkozy hagués de pagar una multa de més de 360.000 euros i retornar la subvenció pública, de gairebé 12 milions. La multa la va pagar de la seva butxaca, però la devolució de la subvenció va motivar que Sarkozy llancés una col·lecta popular per evitar la fallida del partit. Els advocats de l’expresident consideren que aquesta sanció, ja pagada, “s’imposa a totes les jurisdiccions”, per la qual cosa el seu client no pot ser jutjat dos cops pels mateixos fets.

No obstant això, l’acusació se centra més en la trama de falsificacions per ocultar les despeses reals de la campanya, una cosa que Sarkozy sempre ha negat conèixer. L’expresident va culpar d’això al llavors president del partit, Jean-François Copé, però això no el va lliurar de la imputació, després d’un interrogatori judicial de nou hores.



PENELOPE FILLON VA COBRAR 45.000 EUROS EN DEIXAR L'ASSEMBLEA

La dona de l’ex-primer ministre francès i candidat a les properes presidencials François Fillon va cobrar dos paquets d’indemnitzacions per acomiadament de l’Assemblea Nacional que sumaven un total de 45.000 euros, segons la revista Le Canard Enchaîné, que ha destapat l’escàndol de les suposades ocupacions fictícies de Penelope Fillon. El setmanari satíric va precisar que la dona va percebre els primers 16.000 euros l’agost del 2002, i que la indemnització li va ser concedida malgrat que un mes abans havia trobat ja un altre treball com a assistent parlamentària amb el diputat que va substituir el seu marit. Els altres 29.000 euros els va rebre el novembre del 2013 i en concepte de primes, en cessar l’últim contracte.