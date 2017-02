Fillon demana disculpes però afirma que va actuar legalment

Actualitzada 07/02/2017 a les 06:51

Redacció París

El candidat conservador a la presidència de França, François Fillon, va demanar ahir perdó per contractar la dona i els fills com a assistents parlamentaris, una pràctica que “rebutgen els francesos” però que “és legal”. En una multitudinària conferència de premsa, l’ex-primer ministre va assegurar que és objecte d’“una campanya difamatòria” per evitar que el seu programa de “ruptura” triomfi a les presidencials, tot i admetre haver comès “errors”. Fillon va assenyalar que va contractar els seus familiars perquè tenien la competència per al lloc i perquè era un càrrec de confiança, i es va comprometre a publicar a internet el detall de la remuneració de la seva esposa, Pe­nelope, i dels seus fills Charles i Marie, que va considerar “justes i transparents”. Després de mostrar-se convençut que serà absolt per la justícia, el polític va descartar la retirada de la candidatura a l’Elisi, i es va presentar com l’únic capaç de dur a terme el seu programa. Al mateix temps, va augurar un “fracàs” de la dreta en cas de canvi en el cap de cartell.