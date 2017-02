Le Pen ataca els musulmans i els estrangers en l'inici de la campanya

La candidata del Front Nacional presenta les propostes del seu programa, que inclou sortir de la zona euro i expulsar els sensepapers

Actualitzada 06/02/2017 a les 07:18

Redacció Lió

La líder del Front Nacional, Marine Le Pen, va encetar ahir la campanya electoral amb un discurs xenòfob i proteccionista. Davant de milers de seguidors que agitaven banderes al crit d’“aquest és el nostre país!” van assegurar que només ella els pot protegir del fonamentalisme islàmic i de la globalització, i que és per això que ha de ser l’escollida a les eleccions presidencials. Encoratjat per la victòria de Trump i pel Brexit britànic, el partit de Le Pen, d’extrema dreta, antiimmigració i antieuropeista, espera que l’impuls populista s’apoderi també de França.

“Els nostres dirigents han escollit la mundialització desregulada, que condueix a la financialització de l’economia i a l’arribada massiva d’immigrants, el que deriva a vegades en el fonamentalisme islamista”, va assegurar. “El que hi ha en joc en aquestes eleccions és si França pot seguir sent una nació lliure”, va dir als seus seguidors durant el discurs de llançament de campanya. “La divisió ja no és entre l’esquerra i la dreta, sinó entre els patriotes i els pro globalització!”, va afegir. Per defensar els francesos la candidata d’ultradreta va exposar un seguit de receptes proteccionistes que inclouen frenar dràsticament l’arribada d’immigrants, expulsar tots els sensepapers i que alguns drets de què ara disposen tots els residents a França, com ara l’educació gratuïta, només els tinguin els ciutadans francesos. Un govern liderat pel Front Nacional també trauria França de la zona euro, celebraria un referèndum per sortir de la Unió Europea i apujaria els impostos sobre les importacions i sobre els contractes de treball per a estrangers.

Le Pen tindria possibilitat de guanyar. Ho diuen les enquestes que lidera els sondejos d’intenció de vot en la primera volta, si bé es creu que en segona ronda seria derrotada. La candidata del Front Nacional s’ha vist afavorida pel mal moment que travessa el seu principal competidor, Françoise Fillon, que era el favorit fins que va esclatar l’escàndol pel sou fictici de la seva dona. L’altre rival és l’estrella en ascens del centre, Emmanuel Macron, que tanmateix mai s’ha enfrontat a unes eleccions.

Malgrat els intents que el Front Nacional fos menys radical als ulls dels electors per fer-lo més acceptable des que va agafar el relleu del seu pare l’any 2011, el discurs que va pronunciar ahir Le Pen va deixar clar que els pilars defensats fins ara es mantenen intactes. De fet, a Lió, va rebre forts aplaudiments quan va parlar d’expulsar els estrangers condemnats per delictes o faltes i que els emigrants sense papers no obtindran atenció mèdica gratuïta. La candidata de la ultradreta va tenir ple suport del públic, que va corejar en tot moment el seu discurs al crit de “guanyarem, guanyarem!”.